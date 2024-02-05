Госсовет РТ одобрил законопроект об обязательной поддержке волонтеров

Необходимо внести в татарстанский закон о волонтерстве пункт об обязательных мерах поддержки добровольцев. Такую инициативу поддержали на заседании Госсовета РТ по социальной политике.

«Сейчас мы хотим закрепить на законодательном уровне, что государство обязано поддерживать волонтеров. Сейчас это только на уровне инициативы. Таким образом мы дадим добровольцам определенные гарантии», - рассказала «Татар-информу» замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Она напомнила, что не так давно на законодательном уровне было закреплено понятие ресурсно-молодежного центра.

При этом такая поправка просто соотносит республиканское законодательство со Всероссийским, где такие правила уже приняты, заключила замминистра.