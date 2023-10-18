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Руc Тат
Общество 18 октября 2023 15:27

Госсовет РТ одобрил законопроект о патриотическом воспитании граждан в Татарстане

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Госсовет РТ одобрил законопроект о патриотическом воспитании граждан в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комитет Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о патриотическом воспитании граждан республики.

«Законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию в Республике Татарстан», – отметил председатель профильного комитета Айрат Зарипов.

Отметим, что несмотря на принятие законопроекта, многие депутаты выразили непонимание, для чего нужно законодательно регулировать вопрос патриотического воспитания. «Это как закон о любви к матери», – отметил один из парламентариев.

#Патриотическое воспитание #госсовет рт
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