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Госсовет РТ одобрил законопроект о патриотическом воспитании граждан в Татарстане
Комитет Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о патриотическом воспитании граждан республики.
«Законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию в Республике Татарстан», – отметил председатель профильного комитета Айрат Зарипов.
Отметим, что несмотря на принятие законопроекта, многие депутаты выразили непонимание, для чего нужно законодательно регулировать вопрос патриотического воспитания. «Это как закон о любви к матери», – отметил один из парламентариев.
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