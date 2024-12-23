Госсовет Татарстана одобрил обязательную регистрацию собак

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане введут обязательную регистрацию собак, которые содержатся на территории республики. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.

Законопроектом предлагается признать утратившими силу два пункта четвертой статьи закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ». Они устанавливают порядок уведомительной или добровольной регистрации собак, рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

«Установленный на республиканском уровне порядок добровольной регистрации собак не оказывает воздействия на решение вопроса сокращения численности безнадзорных собак и поиска владельца потерявшейся собаки», – отметил он.

В Татарстане с 2017 по 2024 год в добровольном порядке в государственных ветеринарных учреждениях было зарегистрировано всего 14 тыс. собак, или 12% от общего среднего количества.