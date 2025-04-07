Госсовет РТ оценил итоги социально-экономического развития республики за 2024 год

Совместное заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению и экспертного совета прошло с участием заместителя Председателя Госсовета Юрия Камалтынова. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Рассмотрен отчет о работе Кабинета Министров Татарстана за 2024 год.

Первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин отметил сохранение роста макроэкономических показателей, несмотря на внешние ограничения. По его словам, экономическая стабильность обеспечена благодаря поддержке со стороны властей и слаженной работе предприятий.

К приоритетам на 2025 год отнесены повышение эффективности работы предприятий, развитие МСП, внедрение новых технологий, а также сбалансированное развитие муниципалитетов.

По данным отчета, бюджеты муниципальных образований на 2025-2027 годы составят 58,9 млрд рублей – это на 24,6% больше, чем в 2024 году. Продолжится и программа самообложения граждан: в 2025 году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд рублей.

Также обсуждались вопросы поддержки предпринимательства, разницы в зарплатах по отраслям и привлечения молодежи на предприятия. Комитет рекомендовал включить отчет в повестку ближайшего заседания парламента.