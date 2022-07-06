Госсовет РТ обсудил возможность увеличения возрастной планки для «сельских выплат»

Предложение по увеличению возрастной планки для получательниц «сельских выплат» из Татарстана при рождении третьих детей с 29 до 35 лет обсудили сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«В Татарстане есть хорошая практика. Начиная с 2018 года меры поддержки установлены для женщин на селе, которые до 25 лет рожают первого ребенка, в размере 50 тыс. рублей, а до 29 лет при рождении третьего — 100 тыс. рублей. К нам начиная с прошлого года было много обращений от агарной молодежи, сельских женщин. Аграрная молодежь говорила о том, что женщины нацелены на то, чтобы родить третьего ребенка после 29 лет. Об этом свидетельствует статистика. Поэтому было предложение увеличить этот возраст хотя бы до 35 лет, как в законе о молодежи», — сообщила депутат Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева.

С 2018 года количество выплат при рождении первого ребенка выросло на 6%, третьего — на 27%. Всего на эти цели из бюджета Татарстана направлено 518,8 млн рублей. Во многом это поспособствовало тому, что в целом по региону доля рождений третьих и последующих детей за указанный период выросла на 3,5%, составив по итогам 2021 года 24,8%.