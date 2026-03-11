Госсовет РТ обсудил рекордный ввод жилья, ипотеку и новые меры для сирот

Выездное заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ прошло в Минстрое республики. Депутаты совместно с экспертами рассмотрели вопросы жилищного строительства и обеспечения жильем детей-сирот, а также обсудили изменения в профильный закон, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. Провел заседание председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев отметил, что Татарстан входит в число лидеров по вводу жилья. В 2025 году сдано 3,515 млн кв. м — рекордный показатель в истории республики. По этому показателю регион занимает первое место в ПФО и пятое в России. Введено 110 инвестиционных многоквартирных домов (952 тыс. кв. м), 44 дома по соципотеке (162 тыс. кв. м) и почти 17,8 тыс. индивидуальных домов (2,4 млн кв. м). Обеспеченность жильём в среднем составила 31 кв. м на человека.

В 2026 году планируется ввести не менее 3,175 млн кв. м жилья, на сегодня выполнено 35,8% от плана. Для детей-сирот в этом году приобретут 641 квартиру и построят 51 дом.

Гимаев также сообщил о решении проблемы обманутых дольщиков: с 2007 по 2023 год введено 146 проблемных домов, восстановлены права 18,6 тыс. человек. В реестре проблемных объектов Татарстана сейчас таких нет.

Среди проблем — задержки сдачи домов из-за низкого спроса, однако во второй половине 2025 года продажи выросли на 31%. По данным ЦБ, число ипотек в целом снизилось на 29,2%, но по ДДУ — выросло на 9,2%. В начале 2026 года, на фоне ожидания изменений в семейной ипотеке, количество сделок увеличилось на 213,7%, по ДДУ — на 323,5%.

Депутаты интересовались мощностями ресурсоснабжающих организаций. До 2030 года разработаны планы развития инфраструктуры в Казанской, Челнинской и Альметьевской агломерациях, но есть сложности в Лаишевском и Пестречинском районах. В промзонах Казани под жильё выделено более 4 млн кв. м.

Замдиректора Госжилфонда при Раисе РТ Булат Гилманов рассказал о программах поддержки отдельных категорий граждан, включая участников СВО, молодые и многодетные семьи, врачей и детей-сирот.

Начальник управления Минобрнауки РТ Анжелика Бычкова уточнила, что с 2013 по 2025 год жильё получили 5,8 тыс. детей-сирот. Ежегодно с 2020 года обеспечивается не менее 600 человек, в основном за счёт республиканского бюджета (94,2%). В списке на получение жилья — 4 135 человек, из них подлежат обеспечению 2 486.

Бычкова пояснила, что число сирот ежегодно растёт на 500–700 человек, большинство — социальные сироты из многодетных семей, где родители лишены прав. Также остро стоят вопросы долгов за ЖКХ (около 60 млн рублей, 700 случаев) и отсутствия долей детей в квартирах лишённых прав родителей.

Депутаты рассмотрели законопроект, расширяющий преимущественное право на жильё для детей-сирот. Как пояснил председатель комитета Андрей Егоров, теперь такое право получат сироты, выполнявшие задачи по отражению вооружённого вторжения в приграничных регионах. Ранее льгота действовала только для участников СВО.