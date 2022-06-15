Госсовет РТ направит в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за сбыт наркотиков

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект федерального закона «О внесении изменения в статью 64 Уголовного кодекса РФ». Законодательная инициатива об ужесточении наказания за распространение наркотиков будет направлена в Госдуму. Такое решение было принято на 32-м заседании парламента республики.

«Высокая общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, не вызывает сомнений. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в основном относятся к категории тяжких и особо тяжких, уголовная ответственность за их совершение в большинстве случаев предусматривает длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного», – сказал заместитель председателя Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Однако, по его словам, согласно статистике, достаточно часто происходит смягчение наказаний, а также назначение наказания, связанное с лишением свободы, но ниже низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом.

«Преступный мир ищет лазейки в уже имеющемся законодательстве. Санкции статьи достаточно жесткие. И в этой связи ищут лазейки. Например, для сбытчиков, для лиц, которые перевозят крупные партии наркотиков, подбирают специальных исполнителей – это беременные женщины, многодетные матери, инвалиды и прочие лица, которые вызывают жалость у судебных органов. Чтобы исключить возможность подготовки данных лиц, мы и предлагаем данную инициативу», – пояснил парламентарий.

Чубаров добавил, что для усиления уголовной ответственности за распространение наркотиков предлагается установить, что за такие преступления не может быть назначено наказание ниже низшего предела или назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотренный федеральным законом.