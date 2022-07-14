Госсовет РТ направит обращение Мишустину о выплатах за третьего ребенка сельским женщинам

Госсовет Татарстана направит обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину об установлении единовременной выплаты при рождении третьего ребенка женщинам, постоянно проживающим в сельской местности и поселках городского типа. Решение было принято сегодня на 33-м заседании Госсовета РТ.

«К нам обратились ряд общественных организаций, глав муниципальных районов с просьбой снять ограничения по возрасту и поддержать всех женщин на селе, решивших родить третьего ребенка. Просим поддержать нашу позицию в том, что данную меру, реализуемую в Татарстане для женщин до 29 лет, необходимо исполнять без ограничения возраста для женщин, за счет средств федерального бюджета на территории всей страны», – сказала руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие», подготовившего обращение, Алсу Набиева.

Она упомянула, что в республике установлены единовременные выплаты женщинам, проживающим в сельской местности: при рождении первого ребенка до 25 лет – 50 тыс. рублей, третьего ребенка до 29 лет – 100 тыс. рублей.

Депутат заметила, что эта мера поддержки оказалась востребованной и результативной. Так, с 2018 года количество выплат при рождении первого ребенка выросло на 6%, третьего – на 27%. Всего на эти цели из бюджета Республики Татарстан направлено 518,8 млн рублей.

«Во многом это способствовало тому, что в целом по Татарстану за это время доля рождений третьих и последующих детей выросла на 3,5%, а количество рождений третьих детей на селе увеличилось на 5%. Однако, по данным Центра семьи и демографии Академии наук РТ, на сегодня средний возраст женщин при рождении первого ребенка в республике составляет 29 лет», – подчеркнула Набиева.

По мнению разработчиков обращения, распространение такой меры поддержки на федеральный уровень позволит регионам стабилизировать снижение численности сельского населения, дополнит систему социальных гарантий многодетных семей, будет способствовать достижению национальных целей развития страны и показателей национального проекта в сфере демографии.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.