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Общество 19 октября 2026 13:34

Госсовет РТ начнет контролировать исполнение концессионных соглашений

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Государственный Совет Татарстана начнет контролировать исполнение концессионных соглашений. Доклад об их реализации ежегодно будет направлять в парламент Раис РТ. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом предусматривается норма, согласно которой Раис РТ направляет ежегодно в сроки, установленные законодательством России, в Государственный Совет республики доклад о результатах осуществления контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в Татарстане», – рассказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он уточнил, что сроки предоставления доклада будут урегулированы регламентом Государственного Совета РТ.

В конце прошлого года в федеральное законодательство были внесены изменения, вводящие институт парламентского контроля за реализацией концессионных соглашений на региональном уровне.

Концессионные соглашения заключаются между органами власти и частными инвесторами. По таким договорам государство или муниципалитет передает частной стороне имущество, например, объекты ЖКХ, здравоохранения, образования для эксплуатации и развития.

#законопроект #соглашения
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