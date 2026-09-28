Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Руслана Юсупова

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Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия Руслана Юсупова в связи с его избранием депутатом Государственной Думы девятого созыва. Решение было принято на 24-м заседании республиканского парламента.

«В связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва Руслан Рафаилевич подал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий», – сказал Председатель Госсовета Фарид Абдулганиев.

Он поблагодарил Юсупова за активную депутатскую деятельность и вручил ему благодарственное письмо Председателя Государственного Совета РТ.

В свою очередь Юсупов поблагодарил за оказанное ему доверие представлять Татарстан в Государственной Думе.

«Буду работать на благо России и Татарстана», – заявил он.