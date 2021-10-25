Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия четырех депутатов, избранных в Госдуму

Государственный Совет Татарстана VI созыва досрочно прекратил полномочия четырех депутатов в связи с их избранием в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва. Решение было принято на 26-м заседании парламента республики.

«Депутаты Госсовета Илья Вольфсон, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев, Артем Прокофьев были избраны депутатами Государственной Думы VIII созыва. Подготовлены письменные заявления депутатов парламента», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Избранные депутаты Госдумы поощрены благодарственными письмами Председателя Государственного Совета РТ.

Кроме того, Илью Вольфсона и Марата Нуриева вывели из состава Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, а Артема Прокофьева — из состава Комитета Госсовета РТ по социальной политике.



Из состава президиума Госсовета Татарстана вывели Татьяну Ларионову. Вместо нее членом президиума парламента избрали депутата Госсовета республики Елену Кузьмичеву.

В сегодняшнем заседании республиканского парламента принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.