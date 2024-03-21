Госсовет РТ доработает законопроект о подростковом труде на опасных производствах

Госсовет Татарстана разработал законодательную инициативу по внесению изменений в статью 265 Трудового кодекса России. Законопроектом предлагается дополнить эту статью новой частью, разрешающей работать подросткам в возрасте от 16 до 18 лет на опасных производствах.

«Предлагается дополнить статью частью, четвертой, предусматривающей возможность применения труда лиц в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии. А также в случае их трудоустройства после получения среднего профессионального образования в организацию, где они проходили практику», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом предполагается, что Правительство РФ установит условия допуска подростков 16–18 лет к работам на «вредных» предприятиях в рамках производственной практики или после окончании профподготовки.

Законодательная инициатива была рассмотрена на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и не поддержана представителями профсоюзов и общественниками. В связи с этим принято решение провести дополнительное совещание, чтобы еще раз обсудить законопроект и доработать.