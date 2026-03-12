Госсовет РФ поддержал уголовную ответственность за зарплаты в конвертах

Регионы России предложили усилить борьбу с теневой занятостью. На заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Кадры» обсуждались меры, которые могут расширить полномочия межведомственных комиссий и дать им реальные инструменты воздействия на недобросовестных работодателей, сообщает «ugra-news.ru».

По оценкам экспертов, на начало 2026 года число нелегально занятых в России составляет около 5 млн человек. Масштабы теневого сектора приводят к значительным потерям для бюджета: прямые финансовые потери оцениваются примерно в 10% ВВП ежегодно. В первую очередь это отражается на региональных бюджетах, которые недополучают поступления по налогу на доходы физических лиц.

Сейчас межведомственные комиссии, созданные в регионах для борьбы с серыми схемами оплаты труда, фактически не могут воздействовать на нарушителей. Если работодатель игнорирует приглашения на заседания и уклоняется от выполнения предписаний, комиссии не имеют возможности применить к нему административные меры, поскольку у них отсутствуют полномочия для принуждения.

Чтобы изменить ситуацию, участники рабочей группы поддержали инициативу о введении уголовной ответственности за выплату заработной платы «в конвертах». Предлагается дополнить Уголовный кодекс соответствующими статьями.

Также поддержку получил проект поправок в Трудовой кодекс. Они предусматривают введение дополнительных критериев трудовых отношений и усиление ответственности работодателей за их нарушение. Как ожидается, это позволит точнее различать официальное трудоустройство и схемы, при которых человек фактически выполняет работу, но оформлен иначе.

Поддержка со стороны регионов, как отмечалось на заседании, показывает, что проблема существует давно и требует системного решения. Борьба с серыми зарплатами, по оценке участников обсуждения, может перейти от профилактических мер к применению более жестких правовых механизмов в отношении нарушителей.