Госсовет РФ обсудил борьбу с опустыниванием и эрозией почв

Комиссия Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» провела заседание, посвящённое вопросам защиты земель от опустынивания и сохранения агропотенциала. Совещание прошло под председательством губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сообщает объясняем.рф.

Глава региона напомнил, что президент поручил разработать комплексную программу приумножения природы, направленную на сохранение плодородия почв. По данным Российской академии наук, сегодня в стране водной эрозии подвержено около 42 млн гектаров, ветровой — порядка 26 млн гектаров.

Замдиректора направления «Экология и климат» Агентства стратегических инициатив Максим Евдокимов отметил, что комплексный план мероприятий по охране земель направлен на борьбу с деградацией почв и опустыниванием. Реализация таких мер, по его словам, укрепит продовольственную безопасность России в условиях изменения климата.

Он подчеркнул, что регионы уже реализуют отдельные инициативы, однако они требуют синхронизации на федеральном уровне. Важно, что выполнение плана будет стимулировать внедрение передовых отечественных технологий — космического мониторинга, беспилотников, решений в сфере водообеспечения и почвосберегающего земледелия.

Владимир Владимиров добавил, что проблема опустынивания имеет стратегическое значение для Ставрополья. С 2000 по 2023 год площадь таких земель в крае выросла до почти 80 тысяч гектаров. Сельхозугодия региона страдают от засоления, ветровой и водной эрозии. В ответ власти развивают агролесомелиорацию, восстанавливают лесополосы и улучшают состояние пастбищ. За последние три года в крае создано 138 гектаров новых лесомелиоративных насаждений.

Губернатор подчеркнул, что земля — основа экономики и жизни людей, и терять её продуктивность нельзя. Опустынивание и эрозия представляют прямую угрозу продовольственной безопасности. В регионе действуют комплексно: при поддержке Минсельхоза восстанавливают лесополосы, расширяют орошение и модернизируют мелиоративную инфраструктуру. Задача — не только предотвратить деградацию, но и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и сохранить потенциал края для будущих поколений.