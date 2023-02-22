©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госсовет попросит Мишустина дополнить список педагогов, имеющих право на досрочную пенсию
Госсовет Татарстана направит обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением расширить перечень педработников, имеющих право на досрочную пенсию. Обращение было поддержано большинством голосов депутатов на 41-м заседании парламента республики.
Парламентарии просят внести изменения в список должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. В частности, предлагают включить в этот список советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также воспитателей детсадов по обучению русскому, родному и иностранным языкам.
Необходимо на федеральном уровне решить вопрос об установлении тождества профессий «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам» должности «Воспитатель», пояснила депутат Людмила Рыбакова.
«По поручению Президента России Владимира Путина с сентября прошлого года в 45 регионах введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а со следующего учебного года такие специалисты появятся во всех школах, техникумах и колледжах страны, в том числе и в Татарстане», – добавила она.
По словам Рыбаковой, эта должность относится к категории педагогических работников, но в списке, утвержденном Правительством России, ее пока нет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»