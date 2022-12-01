Госсовет: Татарстанцы сами определяют публичные цели ведомств — это прямая демократия

Формирование публичных целей и задач министерств Татарстана позволяет прямо учитывать мнение жителей республики при определении приоритетов деятельности органов власти. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Игорь Бикеев.

Как он заметил, перед каждым ведомством стоит множество задач, на их выполнение иногда требуются годы или даже десятилетия. В то же время некоторые проблемы особенно заботят общественность, являются наиболее чувствительными и даже, возможно, болезненными — те, которые, по ее мнению, нужно решать в первую очередь.

«Поэтому можно сказать, что определение гражданами публичных целей и задач — это прямая демократия в действии», — подчеркнул Бикеев.

Какие именно цели и задачи будут наиболее приоритетны для Минобрнауки РТ, объявят сами граждане, голосуя за них, сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Однако он сформулировал и свои личные предпочтения.

В первую очередь, по мнению Игоря Бикеева, нужно обучить педагогов противодействию криминальным субкультурам. «Они, образно говоря, пытаются похитить умы наших детей, различными манипуляциями бессовестно вовлекая их в хищения, насилие и т.д.», — отметил он.

Второй важной задачей является повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей педагогических направлений по специальности. «Дефицит учителей — серьезная проблема, нуждающаяся в постоянном мониторинге и решении», — поделился мнением депутат Госсовета РТ.

Напомним, голосование продлится до 6 декабря. Принять в нем участие можно на портале госуслуги.