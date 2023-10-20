Госсовет выделит более 1 млн рублей на изготовление нагрудного знака «Татарстан»

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Госсовет республики планирует выделить более 1 млн рублей на поставку нагрудного знака «Татарстан». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего исполнителю необходимо изготовить 200 наград, выполненных из сплава серебра 925-й пробы с покрытием сплава желтого золота 999-й пробы. В документах также приводится описание знак: он представляет собой стилизованное изображение развивающегося вправо государственного флага РТ, прикрепленного к древку с круглым навершием.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 26 октября, поставщика определят на следующий день. Исполнителю нужно будет изготовить образец знака в соответствии с требованиями описания объекта закупки и предоставить его заказчику для утверждения. Срок поставки – в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта.