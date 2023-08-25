Госслужащих Татарстана обязали отказываться от иностранного гражданства

В Татарстане изменен Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. В него внесен новый пункт, касающийся иностранного гражданства, следует из указа, подписанного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства; воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства», — говорится в документе.

Исключением станут лишь действия, которые необходимы для прекращения гражданства.

Помимо этого изменен пункт, касающийся внесения сведений о доходах чиновников. Теперь им предстоит отчитываться и о расходах — как своих, так и членов семьи.