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Госслужащих Татарстана обязали отказываться от иностранного гражданства
В Татарстане изменен Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. В него внесен новый пункт, касающийся иностранного гражданства, следует из указа, подписанного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства; воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства», — говорится в документе.
Исключением станут лишь действия, которые необходимы для прекращения гражданства.
Помимо этого изменен пункт, касающийся внесения сведений о доходах чиновников. Теперь им предстоит отчитываться и о расходах — как своих, так и членов семьи.
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