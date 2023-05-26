Госслужащим Татарстана разрешат участвовать в управлении коммерческими организациями

В Татарстане планируется разрешить государственным служащим участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Они смогут выполнять эту работу в качестве члена коллегиального органа управления компании. Проект документа с предлагаемыми правками опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Изменения планируется внести в закон «О государственной гражданской службе Республики Татарстан». Согласно документу, госслужащий сможет управлять коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании. Более половины акций такой компании должны находиться в собственности государства или публично-правовой компании.

Уточняется, что госслужащий будет вправе участвовать в управлении компании в установленном Кабмином РТ порядке, «если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное».

Отметим, что согласно действующему закону госслужащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.