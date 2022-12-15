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Ру Тат
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Политика
15 декабря 2022  11:26
Надежда Гордеева

Госслужащим Татарстана предоставят трудовые гарантии в случае мобилизации

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Госслужащие в Татарстане получат дополнительные гарантии в случае призыва на военную службу по мобилизации, заключении контракта о прохождении военной службы или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Соответствующий законопроект приняли на 38-м заседании Госсовета РТ.

«К таким гарантиям относятся сохранение замещаемой должности, недопущение расторжения служебного контракта по инициативе работодателя, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение шести месяцев после возобновления государственной гражданской службы», – рассказал депутат Госсовета Николай Рыбушкин.

Парламентарий добавил, что к дополнительным гарантиям также относится включение в стаж госслужащего периода прохождения военной службы. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», разработан для приведения законодательства Татарстана в соответствие с федеральным.

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