Госслужащим Татарстана предоставят трудовые гарантии в случае мобилизации

Госслужащие в Татарстане получат дополнительные гарантии в случае призыва на военную службу по мобилизации, заключении контракта о прохождении военной службы или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Соответствующий законопроект приняли на 38-м заседании Госсовета РТ.

«К таким гарантиям относятся сохранение замещаемой должности, недопущение расторжения служебного контракта по инициативе работодателя, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение шести месяцев после возобновления государственной гражданской службы», – рассказал депутат Госсовета Николай Рыбушкин.

Парламентарий добавил, что к дополнительным гарантиям также относится включение в стаж госслужащего периода прохождения военной службы. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», разработан для приведения законодательства Татарстана в соответствие с федеральным.