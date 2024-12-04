news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 декабря 2024 07:30

Госслужащие встретятся с молодежью в четырех районах Татарстана

Скопировать ссылку
Госслужащие встретятся с молодежью в четырех районах Татарстана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанская молодежь сможет больше узнать о работе государственных служащих и задать экспертам интересующие вопросы. Проект «Новые горизонты: служим вместе» будет реализован в Чистополе, Буинске, Елабуге и Нижнекамске.

Мероприятия пройдут в формате прямого диалога. По словам заместителя министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабировой, в каждом из районов для участия во встрече пригласят трех спикеров из числа успешных госслужащих — заместителей министров, гендиректоров компаний, бизнес-тренеров, депутатов, предпринимателей.

«В Татарстане для молодежи мы вместе с нашими общественными организациями реализуем множество проектов, которые направлены на популяризацию госслужбы. Этот проект в том числе поможет усилить работу в этом направлении», — объяснила она.

Участников мероприятий ожидают мастер-классы, интерактивные упражнения для развития лидерских качеств, эффективной коммуникации и работы в команде. Полученные навыки помогут успешной интеграции молодежи в профессиональную среду.

Встречи проекта состоятся в четырех городах:
— 5 декабря — Чистополь, Молодежный центр (ул. 40 лет Победы, 32А), Актовый зал, с 13:00 до 16:00;
— 6 декабря — Буинск, Детская школа искусств (ул. Ленина, д. 51б), Актовый зал, с 15:00 до 18:00;
— 9 декабря — Елабуга, Молодежный центр «Барс» (проспект Нефтяников, 29А), Концертный зал, с 14:00 до 17:00;
— 10 декабря — Нижнекамск, МАУ «Центр креативных индустрий БАЗА» (ул. Лесная, 53), с 14:00 до 17:00.

Вход свободный.

Проект реализуется в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».

#нацпроекты #национальные проекты #госслужба
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100