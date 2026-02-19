news_header_top
Общество 19 февраля 2026 12:30

Госслужащие РТ будут представлять сведения о доходах только при крупных сделках

В Татарстане изменят порядок представления сведений о доходах, расходах и имуществе для государственных и муниципальных служащих. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», поддержали депутаты на 18-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Государственными и муниципальными служащими, главами местных администраций по контракту эти сведения будут представляться не ежегодно, как это было ранее, а в случае совершения сделки по приобретению земельного участка, объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход госслужащего, его супруги и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду», – рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он также отметил, что законопроект также отменяет необходимость публиковать сведения о доходах, расходах и об имуществе в интернете и средствах массовой информации.

