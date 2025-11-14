Госслужащие новых регионов России изучили опыт Татарстана в сфере национальной политики

Госслужащие из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей посетили Дом Дружбы народов Татарстана. Экскурсия прошла в рамках образовательной программы, направленной на изучение опыта республики в области государственного и муниципального управления, а также в сфере сохранения культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

Гостей встретил директор Дома Дружбы Тимур Кадыров. Он представил основные направления работы учреждения и Ассамблеи народов Татарстана, познакомил участников визита с деятельностью национально-культурных автономий и показал их рабочие пространства.

Во время экскурсии делегация осмотрела новый многофункциональный зал и экспозицию традиционных костюмов народов Казанского Поволжья XIX–XX веков. Также были представлены хореографический зал, Многонациональная воскресная школа Казани и Информационный центр Дома Дружбы. Завершилась программа осмотром нового концертного зала.

После экскурсии Тимур Кадыров рассказал гостям о реализации государственной национальной политики в Татарстане. Он отметил, что Дом Дружбы и Ассамблея народов Татарстана играют важную роль в укреплении межэтнического мира и согласия, поддержке языкового и культурного многообразия, а также в работе по адаптации и интеграции иностранных граждан в республике.