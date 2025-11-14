news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 ноября 2025 11:40

Госслужащие новых регионов России изучили опыт Татарстана в сфере национальной политики

Читайте нас в
Телеграм

Госслужащие из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей посетили Дом Дружбы народов Татарстана. Экскурсия прошла в рамках образовательной программы, направленной на изучение опыта республики в области государственного и муниципального управления, а также в сфере сохранения культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

Гостей встретил директор Дома Дружбы Тимур Кадыров. Он представил основные направления работы учреждения и Ассамблеи народов Татарстана, познакомил участников визита с деятельностью национально-культурных автономий и показал их рабочие пространства.

Во время экскурсии делегация осмотрела новый многофункциональный зал и экспозицию традиционных костюмов народов Казанского Поволжья XIX–XX веков. Также были представлены хореографический зал, Многонациональная воскресная школа Казани и Информационный центр Дома Дружбы. Завершилась программа осмотром нового концертного зала.

После экскурсии Тимур Кадыров рассказал гостям о реализации государственной национальной политики в Татарстане. Он отметил, что Дом Дружбы и Ассамблея народов Татарстана играют важную роль в укреплении межэтнического мира и согласия, поддержке языкового и культурного многообразия, а также в работе по адаптации и интеграции иностранных граждан в республике.

#Дом дружбы народов Татарстана #тимур кадыров #Запорожская область #Херсонская область #ЛНР и Татарстан #ДНР и ЛНР
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025