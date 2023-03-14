Госслужащие РТ еще год смогут получать сертификаты на санаторно-курортное лечение

В Татарстане продлили пилотный проект по льготам на санаторно-курортное лечение для госслужащих. Еще год они смогут получать сертификаты на 25 тыс. рублей на эти цели, сообщается в постановлении Кабмина РТ.

Помимо продления — пилот будут реализовывать и в 2023 году — проект был расширен. Теперь им могут воспользоваться и муниципальные служащие.

Сертификат можно направить как на полную, так и на частичную оплату путевки. Обязательное условие — оздоровительное учреждение должно находиться на территории Татарстана и входить в государственный реестр курортного фонда России.

Сертификаты будут действовать до 1 декабря этого года.