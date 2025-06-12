Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему», – сказал он в своем поздравлении (перевод по ТАСС).

Он также отметил, что Штаты продолжат стремиться к конструктивному взаимодействию с Россией, чтобы добиться прочного мира на Украине. Рубио надеется, что мирное соглашение между странами укрепит взаимовыгодные отношения между РФ и США.