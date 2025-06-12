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Политика 12 июня 2025 14:05

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России

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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему», – сказал он в своем поздравлении (перевод по ТАСС).

Он также отметил, что Штаты продолжат стремиться к конструктивному взаимодействию с Россией, чтобы добиться прочного мира на Украине. Рубио надеется, что мирное соглашение между странами укрепит взаимовыгодные отношения между РФ и США.

#США #День России #поздравления
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