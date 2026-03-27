Соединённые Штаты могут перенаправить вооружение, предназначенное для Украины, на Ближний Восток в случае необходимости защиты собственных национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

По словам Рубио, если у Вашингтона возникнет военная потребность восполнить собственные запасы или провести миссии в интересах США, приоритет будет отдан нуждам страны. Однако он уточнил, что на данный момент перенаправления вооружений не производилось.

Госсекретарь также отметил, что говорить о перенаправлении некорректно, поскольку речь идёт об американском оружии, которое продаётся странам НАТО. Эти страны, в свою очередь, самостоятельно определяют, передавать ли его Киеву.

В Москве неоднократно подчёркивали, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны альянса в конфликт и расцениваются как «игра с огнём». В Кремле указывали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и ведёт к негативным последствиям.