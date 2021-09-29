Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

Соединенные Штаты выражают глубокое сожаление из-за действий России, которая будто бы заблокировала проведение в Варшаве совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения, запланированного на 27 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«Вчера крупнейшая конференция по правам человека в Евразии должна была открыться в Варшаве, в Польше. К сожалению, Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения Правительства России заблокировать встречу», — отметил дипломат.

«Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки Правительства России помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека [в РФ]», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заверил, что США всё равно ждут от ОБСЕ и участвующих в ней государств проведения заседаний по реализации мер по вопросам человеческого измерения. При этом Штаты продолжат делать всё возможное, «чтобы привлекать внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ», добавил он.