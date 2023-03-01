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Госсекретарь США Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не будет проводить никаких бесед с главами министерств иностранных дел России и КНР Сергеем Лавровым и Цинь Ганом на встрече министров стран G20. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Я не планирую встречаться с ними на G20», — подчеркнул Блинкен.
Вместе с тем госсекретарь США заметил, что примет участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе и российский и китайский дипломаты.
Сегодня и завтра в Нью-Дели будут находиться министры иностранных дел стран — членов «Большой двадцатки». Всего в мероприятии примут участие представители 40 стран мира, среди которых есть и не входящие в G20. В частности, Индия пригласила на саммит лидеров таких государств, как Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индии накануне вечером.
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