Госсекретарь США Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не будет проводить никаких бесед с главами министерств иностранных дел России и КНР Сергеем Лавровым и Цинь Ганом на встрече министров стран G20. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Я не планирую встречаться с ними на G20», — подчеркнул Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь США заметил, что примет участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе и российский и китайский дипломаты.

Сегодня и завтра в Нью-Дели будут находиться министры иностранных дел стран — членов «Большой двадцатки». Всего в мероприятии примут участие представители 40 стран мира, среди которых есть и не входящие в G20. В частности, Индия пригласила на саммит лидеров таких государств, как Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индии накануне вечером.