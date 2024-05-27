Госпрограмму по антикоррупционной политике в Татарстане решено продлить на год

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В Татарстане на один год продлят госпрограмму по антикоррупционной политике. Об этом сегодня рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании Комитета Государственного Совета республики по законности и правопорядку, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Министр представил депутатам изменения, вносимые в государственные программы «Реализация антикоррупционной политики Татарстана» и «Развитие юстиции в РТ».

«В целях формирования расходной части бюджета на 2025–2027 годы в соответствии с бюджетным законодательством проектом предусматривается внесение в государственную программу изменений в части продления срока ее действия на 2027 год и определения на указанный срок финансирования», — пояснил он.

С учетом этих изменений общий объем средств республиканского бюджета, которые будут выделены на реализацию госпрограммы, составит 99 млн 417,8 тыс. рублей.

Государственная программа «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» реализуется в регионе с 2015 года. Предложенные сегодня изменения одобрены депутатами. Теперь их направят для утверждения в Правительство Татарстана, пояснили в Минюсте.