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Госпрограмма «Социальная поддержка граждан в РТ» продлена до 2027 года
Государственную программу «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан» продлили. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальной правовой информации.
«Строку „Период реализации государственной программы РТ“ изложить в следующей редакции: „<...> II этап: 2024 — 2027 годы“», — сказано в документе.
Первый этап длился с 2014 по 2023-й — на него было выделено 269 млрд рублей. Объем финансирования второго этапа составит почти 167,6 млрд рублей.
Согласно приложению, целевые показатели по такому критерию, как уровень бедности, в следующем году в республике должен составить 5,2%, а к концу второго этапа снизиться до 4,8%.
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