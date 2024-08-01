Госпрограмма «Социальная поддержка граждан в РТ» продлена до 2027 года

Государственную программу «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан» продлили. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальной правовой информации.

«Строку „Период реализации государственной программы РТ“ изложить в следующей редакции: „<...> II этап: 2024 — 2027 годы“», — сказано в документе.

Первый этап длился с 2014 по 2023-й — на него было выделено 269 млрд рублей. Объем финансирования второго этапа составит почти 167,6 млрд рублей.

Согласно приложению, целевые показатели по такому критерию, как уровень бедности, в следующем году в республике должен составить 5,2%, а к концу второго этапа снизиться до 4,8%.