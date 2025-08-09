Госпошлины для автовладельцев в России вырастут с 1 сентября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новые размеры госпошлин для автовладельцев вступят в силу в России 1 сентября. Об этом сообщает «Прайм».

По информации доцента Финансового университета при Правительстве РФ и эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любови Хрустовой, значительно подорожают многие услуги, связанные с оформлением водительских документов, регистрацией транспортных средств и выдачей номеров.

Стоимость обычных водительских прав на пластиковом носителе увеличится с 2 до 4 тысяч рублей, а удостоверений нового поколения – с 3 до 6 тысяч. Международные водительские удостоверения обойдутся в 3,2 тысячи рублей вместо прежних 1,6 тысячи.

Выдача пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) подорожает с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Государственный номер для автомобиля будет стоить 3 тысячи рублей (ранее – 2 тысячи), а для мотоцикла или прицепа – 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи.

Изменения затронут и оформление документов для перевозки опасных грузов: свидетельство о допуске подорожает с 1,5 до 2,25 тысячи рублей, а его продление – до 1,5 тысячи рублей. Выдача бумажного транзитного номера теперь обойдется в 300 рублей (ранее – 200 рублей), металлического – в 2,4 тысячи рублей для автомобиля и прицепа (ранее 1,6 и 0,8 тысячи рублей соответственно).

Вводятся и новые госпошлины, в том числе 500 рублей за внесение данных в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты. Автошколам предстоит платить 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.