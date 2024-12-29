Госпошлина за развод в России вырастет до 5 тыс рублей

С 1 января размер государственной пошлины за расторжение брака в России увеличится почти в 8 раз — с 650 до 5000 рублей. Об этом со ссылкой на руководителя центра правопорядка в Москве и области Александра Хаминского сообщает РИА Новости.

Пошлину россиянам придется выплачивать при регистрации расторжения брака в отделениях ЗАГС. Юрист уверен, что несмотря на ожидания авторов инициативы, это не повлияет на решение пар расторгнуть отношения.