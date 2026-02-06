Господдержка технополиса «Химград» за 20 лет составила 2,5 млрд рублей. Такую цифру назвал первый заместитель генерального директора АО «Химград» Алексей Грушин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Химграду в этом году будет 20 лет. За эти 20 лет поддержка именно в инфраструктуру со стороны государства составила порядка 2,5 миллиардов рублей. При этом частные инвестиции в развитие площадки – то, что управляющая компания вкладывает, резиденты вкладывают, – больше 28 млрд рублей. Мы видим синергетический эффект: на рубль государственных денег пришло порядка 12 рублей частных денег», – заявил Грушин.

За прошлый год резиденты технополиса «Химград» заплатили более 14,5 млрд налогов, а их совокупная выручка составила 115,7 млрд рублей.

Сегодня в «Химграде» подвели итоги участия промышленных предприятий Татарстана в мерах государственной поддержки в 2025 году. Помимо Грушина, в заседании участвовали депутат Госдумы Альфия Когогина, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.