Господдержка технополиса «Химград» за 20 лет составила 2,5 млрд рублей
Господдержка технополиса «Химград» за 20 лет составила 2,5 млрд рублей. Такую цифру назвал первый заместитель генерального директора АО «Химград» Алексей Грушин, отвечая на вопрос «Татар-информа».
«Химграду в этом году будет 20 лет. За эти 20 лет поддержка именно в инфраструктуру со стороны государства составила порядка 2,5 миллиардов рублей. При этом частные инвестиции в развитие площадки – то, что управляющая компания вкладывает, резиденты вкладывают, – больше 28 млрд рублей. Мы видим синергетический эффект: на рубль государственных денег пришло порядка 12 рублей частных денег», – заявил Грушин.
За прошлый год резиденты технополиса «Химград» заплатили более 14,5 млрд налогов, а их совокупная выручка составила 115,7 млрд рублей.
Сегодня в «Химграде» подвели итоги участия промышленных предприятий Татарстана в мерах государственной поддержки в 2025 году. Помимо Грушина, в заседании участвовали депутат Госдумы Альфия Когогина, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.