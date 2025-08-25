news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 07:45

Господдержка помогла 400 предпринимателям Татарстана выйти на маркетплейсы

Читайте нас в
Телеграм

400 самозанятых и предпринимателей республики прошли программы по повышению квалификации и обучающие модули по выходу на маркетплейсы благодаря господдержке. В Татарстане продолжается прием заявок на обучающую программу по выходу на маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Содействие оказывается Министерством экономики Республики Татарстан и подведомственными институтами развития по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа позволяет участникам получить консультации по выбору маркетплейса и логистической схемы, помощь в создании личного кабинета, фотоконтента, текстов и штрихкодов (при работе по системе FBO). Курс рассчитан на самозанятых и предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, которые еще не имеют продаж на маркетплейсах.

Обучение проводится на базе центра «Мой Бизнес» Республики Татарстан. Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить форму по ссылке. Количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.

#Минэкономики РТ #маркетплейс #обучение #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025