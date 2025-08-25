Господдержка помогла 400 предпринимателям Татарстана выйти на маркетплейсы

400 самозанятых и предпринимателей республики прошли программы по повышению квалификации и обучающие модули по выходу на маркетплейсы благодаря господдержке. В Татарстане продолжается прием заявок на обучающую программу по выходу на маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Содействие оказывается Министерством экономики Республики Татарстан и подведомственными институтами развития по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа позволяет участникам получить консультации по выбору маркетплейса и логистической схемы, помощь в создании личного кабинета, фотоконтента, текстов и штрихкодов (при работе по системе FBO). Курс рассчитан на самозанятых и предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, которые еще не имеют продаж на маркетплейсах.

Обучение проводится на базе центра «Мой Бизнес» Республики Татарстан. Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить форму по ссылке. Количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.