Господдержка агропромышленного комплекса Татарстана в этом году составит 13,3 млрд рублей

На поддержку агропромышленного комплекса Татарстана в 2022 году государство направит свыше 13,3 млрд рублей. Об этом глава Минсельхозпрода РТ Марат Заббаров сообщил на брифинге, посвященном весенне-полевым работам в республике.

«В 2022 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса Татарстана планируется направить 13,3 млрд рублей, из которых 3,8 млрд — из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей — из бюджета республики», — заявил министр.

Он отметил, что на сегодняшний день освоено 42% средств — 5,6 млрд рублей. Из них 2,9 млрд поступило из федерального бюджета и 2,7 — из бюджета республики.

Зяббаров добавил, что наиболее значимыми мерами поддержки являются субсидии на приобретение минеральных удобрений, техническую и технологическую модернизацию и на поддержку животноводства.