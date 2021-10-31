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Здоровье
31 октября 2021  13:00

«Госпитали переполнены, постоянно кто-то умирает»: медик – о четвертой волне ковида

Когда на самом деле началась новая волна коронавируса? Что сейчас происходит в казанских госпиталях? Действительно ли вакцинированные «Спутником» переносят болезнь легче, чем привитые другими препаратами? Какова доля тяжелобольных среди непривитых? Публикуем анонимный рассказ медработницы одной из казанских больниц.

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«Пациентов стало столько, сколько их не было за все время пандемии, даже в самые критические моменты»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сейчас стало совсем плохо»

На самом деле, эта волна началась еще в середине июня: тогда резко стало гораздо больше пациентов, а все коронавирусные госпитали начали разворачиваться в больших объемах. До этого – где-то с марта – было затишье продолжительностью в несколько месяцев.

Сейчас стало совсем плохо. Сильный всплеск начался примерно 4-5 недель назад. Пациентов стало столько, сколько их не было за все время пандемии, даже в самые критические моменты. Я работаю в госпитале с 2020 года, так что застала основные волны, и могу сказать, что эта – действительно жестче предыдущих.

«Мест не хватает, кладут только достаточно тяжелых пациентов»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Причины я вижу в том, что появились новые штаммы – вирус стал быстрее и агрессивнее. Помимо этого, люди очень слабо вакцинируются. Плюс дети пошли в школу, студенты вернулись в вузы и так далее. Ну и свою лепту внесли массовые мероприятия. Я своими глазами видела, что творилось на городском фестивале «Профсоюзная» в сентябре. Помню, подумала тогда: «А вот и толпа новых пациентов».

«Еще одна особенность этой волны – ковид сильно “помолодел”»

Госпитали сейчас максимально загружены: переполнен наш, да и вообще все казанские. Мест не хватает, кладут только достаточно тяжелых пациентов. Госпитализировать среднетяжелых практически невозможно, особенно если у них нет никаких патологий. Переполнена реанимация.

У нас в госпитале количество пациентов выше, чем число коек. В коридорах, конечно, никто не лежит, просто занимаются резервные места. В целом вопрос решается тем, что мы очень сильно ускорили выписку. Видим небольшое улучшение и почти сразу выписываем, чтобы уместить всех людей.

«Большая доля тяжелых больных – невакцинированные люди»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По моим наблюдениям, большая доля тяжелых больных – невакцинированные люди. Замечу также, что не все вакцины одинаково эффективны. К примеру, среди вакцинированных «Спутником» реанимационных пациентов единицы. И они гораздо лучше выходят из болезни. С остальными вакцинами посложнее.

Еще одна особенность этой волны – ковид очень сильно “помолодел”. Начали умирать пациенты чуть старше 30 лет, пошли смерти 40-летних. На моей памяти в прошлые волны самым молодым умершим был пациент 55 лет.

«Нескончаемый стресс, рядом постоянно кто-то умирает»

Мои коллеги, которые работают ежедневно, крайне выжаты. Поздний уход с работы, нескончаемый стресс, рядом регулярно кто-то умирает… На дежурствах так же тяжело – постоянно происходит какая-то жесть. Генно-инженерные препараты для лечения тяжелых больных в госпитале почти кончились, при этом об улучшении ситуации пока ничто не говорит.

«Если в июне мы еще как-то справлялись, то сейчас стало максимально тяжело»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Если в июне мы еще как-то справлялись, то сейчас стало максимально тяжело. Мой главный призыв к людям – вакцинируйтесь! Если бы все провакцинировались, реанимация не была бы так перегружена и переполнена. И не верьте слухам, гуляющим по разным каналам: я про бред про бесплодие от прививок и заражения после «Спутника».

Беседовала Лина Саримова, «Снег»

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