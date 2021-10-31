«Госпитали переполнены, постоянно кто-то умирает»: медик – о четвертой волне ковида

Когда на самом деле началась новая волна коронавируса? Что сейчас происходит в казанских госпиталях? Действительно ли вакцинированные «Спутником» переносят болезнь легче, чем привитые другими препаратами? Какова доля тяжелобольных среди непривитых? Публикуем анонимный рассказ медработницы одной из казанских больниц.

«Пациентов стало столько, сколько их не было за все время пандемии, даже в самые критические моменты» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сейчас стало совсем плохо»

На самом деле, эта волна началась еще в середине июня: тогда резко стало гораздо больше пациентов, а все коронавирусные госпитали начали разворачиваться в больших объемах. До этого – где-то с марта – было затишье продолжительностью в несколько месяцев.

Сейчас стало совсем плохо. Сильный всплеск начался примерно 4-5 недель назад. Пациентов стало столько, сколько их не было за все время пандемии, даже в самые критические моменты. Я работаю в госпитале с 2020 года, так что застала основные волны, и могу сказать, что эта – действительно жестче предыдущих.

«Мест не хватает, кладут только достаточно тяжелых пациентов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Причины я вижу в том, что появились новые штаммы – вирус стал быстрее и агрессивнее. Помимо этого, люди очень слабо вакцинируются. Плюс дети пошли в школу, студенты вернулись в вузы и так далее. Ну и свою лепту внесли массовые мероприятия. Я своими глазами видела, что творилось на городском фестивале «Профсоюзная» в сентябре. Помню, подумала тогда: «А вот и толпа новых пациентов».

«Еще одна особенность этой волны – ковид сильно “помолодел”»

Госпитали сейчас максимально загружены: переполнен наш, да и вообще все казанские. Мест не хватает, кладут только достаточно тяжелых пациентов. Госпитализировать среднетяжелых практически невозможно, особенно если у них нет никаких патологий. Переполнена реанимация.

У нас в госпитале количество пациентов выше, чем число коек. В коридорах, конечно, никто не лежит, просто занимаются резервные места. В целом вопрос решается тем, что мы очень сильно ускорили выписку. Видим небольшое улучшение и почти сразу выписываем, чтобы уместить всех людей.

«Большая доля тяжелых больных – невакцинированные люди» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По моим наблюдениям, большая доля тяжелых больных – невакцинированные люди. Замечу также, что не все вакцины одинаково эффективны. К примеру, среди вакцинированных «Спутником» реанимационных пациентов единицы. И они гораздо лучше выходят из болезни. С остальными вакцинами посложнее.

Еще одна особенность этой волны – ковид очень сильно “помолодел”. Начали умирать пациенты чуть старше 30 лет, пошли смерти 40-летних. На моей памяти в прошлые волны самым молодым умершим был пациент 55 лет.

«Нескончаемый стресс, рядом постоянно кто-то умирает»

Мои коллеги, которые работают ежедневно, крайне выжаты. Поздний уход с работы, нескончаемый стресс, рядом регулярно кто-то умирает… На дежурствах так же тяжело – постоянно происходит какая-то жесть. Генно-инженерные препараты для лечения тяжелых больных в госпитале почти кончились, при этом об улучшении ситуации пока ничто не говорит.

«Если в июне мы еще как-то справлялись, то сейчас стало максимально тяжело» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Если в июне мы еще как-то справлялись, то сейчас стало максимально тяжело. Мой главный призыв к людям – вакцинируйтесь! Если бы все провакцинировались, реанимация не была бы так перегружена и переполнена. И не верьте слухам, гуляющим по разным каналам: я про бред про бесплодие от прививок и заражения после «Спутника».

Беседовала Лина Саримова, «Снег»