Министр труда РТ Эльмира Зарипова встретилась в госпитале с участниками СВО

Сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала участникам СВО о мерах социальной поддержки, возможностях профессиональной переподготовки и трудоустройства. С военнослужащими она встретилась в госпитале для ветеранов войн в Казани, где бойцы проходят медицинскую реабилитацию.

«Мы ведем системную работу по информированию ребят о тех мерах социальной поддержки, которые оказываются в Республике Татарстан, по линии социального фонда, фонда защитников отечества и, конечно же, по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты. И мы видим, что сегодня основной вопрос возвращения к мирной жизни после прохождения медицинской реабилитации это, конечно, вопрос трудоустройства», – сказала Эльмира Зарипова.

Она отметила, что эта работа в республике ведется на системной основе. Из числа ветеранов боевых действий, кто возвращается в республику и приступает к мирной жизни, у порядка 70% есть место работы.

«Статья 375.1 трудового кодекса гарантирует сохранение рабочего места за мобилизованным участником специальной военной операции. Если молодой человек вернулся на рабочее место, но из-за инвалидности не может работать, то мы оказываем поддержку работодателю. По линии федерального бюджета выплачивается до 200 тысяч рублей на оснащение рабочего места человека с инвалидностью», – добавила она.

Также при трудоустройстве человека с инвалидностью из числа ветеранов боевых действий возмещается часть оплаты труда. Без инвалидности — до трех минимальных размеров оплаты труда, с инвалидностью — до шести. В Татарстане по этой программе трудоустроено более 60 участников СВО

«Для многих актуальным является вопрос получения нового образования или профессии, и в рамках национального проекта «Кадры» в этом году выделено более 5,6 тыс. мест как раз на прохождение обучения по новым специальностям. Среди них наиболее актуальными для участников СВО является, например, оператор беспилотных летательных систем, кто-то изучает основы бухгалтерии, кто-то обучается на слесаря. Обучение идет на те специальности, которые востребованы на рынке труда нашей республики», – добавила Эльмира Зарипова.

Помимо национального проекта «Кадры» в Татарстане действует и республиканская программа содействия занятости.

«В ней мы собрали те профессии, которых нет в национальном проекте, но участники специальной военной операции просят на эти специальности переобучить. Например, на водителя, причем обучение первичное и переобучение с категории Б на С. На оператора беспилотных систем, поскольку мы сегодня видим, что у них есть боевые навыки работы с беспилотниками, а во многих отраслях как раз нужны такие операторы БПЛА», – отметила Эльмира Зарипова.

По республиканской программе обучение прошло 74 человека, сейчас обучается еще 21 участник СВО.

«В Татарстане большой круг мер социальной поддержки на системной основе, начиная от поддержки детей – это единовременная выплата в 20 тысяч рублей, первоочередное поступление в детский сад, в школу, бесплатное посещение дошкольного образовательного учреждения, и, если в семье участника СВО родился малыш, то мы помогаем. От имени Раиса Республики ему вручается комплект принадлежностей для новорожденного, который включает в себя все вещи, необходимые в первые дни жизни малыша», – добавила она.

Таких комплектов было вручено уже более 1,5 тысяч.

«Сегодня пройдет прием, мы ответим на те вопросы, которые волнуют ребят, подскажем, как получить новую профессию, как помочь с трудоустройством, а кому-то и вообще с профориентацией, и с выбором своего жизненного пути», – подытожила она.