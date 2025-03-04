Госпиталь для ветеранов войн Казани примет участие в конкурсе к 80-летию Победы

Госпиталь для ветеранов войн Казани примет участие во Всероссийском конкурсе госпиталей, приуроченном к празднованию 80-летия Победы и Году защитника Отечества.

Конкурс предоставляет возможность госпиталям-участникам показать свой опыт, лучшие практики и инновационные решения в сфере реабилитационной медицины для их дальнейшего применения в других регионах России.

Госпиталь для ветеранов войн позволяет совместить лечение с комфортным пребыванием. Учреждение проводит реабилитацию больных после разных операций.

«Наш госпиталь внедряет уникальные для России практики лечения и бытового комфорта для постояльцев. Госпиталь принимает до 12 тысяч пациентов в год. Уже на этапе приема они проходят полный скрининг, далее определяется тактика лечения», – сказал главврач госпиталя Ильдар Фахрутдинов.

По словам Фахрутдинова, учреждение сегодня является главным клиническим центром по оказанию медпомощи участникам СВО и членам их семей в Республике Татарстан. На базе учреждения работает кол-центр, который круглосуточно принимает звонки от участников специальной военной операции и их родственников.

«Проведение конкурса планируется в три этапа: прием и регистрация заявок на участие, оценка заявок и определение финалистов и подведение итогов конкурса», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Горздрава Казани.

Как отметили в ведомстве, госпиталь для ветеранов войн Казани соревнуется в номинации «Самый доброжелательный госпиталь ветеранов войн». До 1 мая жюри под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко определит лучшие госпитали России. Победителей наградят в Москве.