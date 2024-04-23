«Госоркестр РТ задает высокую планку»: в Казани завершили «Рахлинские сезоны»

«Имя Натана Рахлина живет»

«Он вывел оркестр на новый уровень», «Сегодня коллектив конкурирует с ведущими оркестрами. И это — его заслуга», — так говорят о художественном руководителе и главном дирижере Госоркестра РТ Александре Сладковском.

И действительно: с тех пор, как маэстро взял бразды правления в коллективе в свои руки, музыкальная жизнь Казани преобразилась. Афиши фестивалей сменяют одна другую, в программах значатся имена именитых музыкантов. Все как один повторяют: с оркестром легко и приятно работать, в столицу Татарстана хочется возвращаться.

Но без истории нет будущего. Александр Сладковский об этом знает. История Госоркестра РТ такова, что ее первым руководителем был советский дирижер, народный артист СССР Натан Рахлин.

«Имя Натана Рахлина живет, и мы делаем все, чтобы оно продолжало жить. Для казанцев, татарстанцев, для всей России очень важно сохранять традицию памяти о тех людях, которые внесли очень большой вклад в развитие культуры нашей необъятной страны», — говорит сам Сладковский.

Так и зародился Международный фестиваль «Рахлинские сезоны». В Казани он прошел в 13-й раз.

Преемственность традиций

Натана Рахлина хорошо знали как интерпретатора музыки композиторов-романтиков. Немудрено, что на концертах фестиваля этого года звучала исключительно она. Так ГАСО РТ отдает дань памяти своему первому художественному руководителю.

Еще при жизни Натан Рахлин стремился приглашать в Казань выдающихся музыкантов. Благодаря ему публика могла слышать игру скрипача Леонида Когана и виолончелистов Мстислава Ростроповича и Даниила Шафрана, пианистов Николая Петрова и Владимира Крайнева. Выходили на одну сцену с оркестром и иностранные дирижеры: Карл Остеррайхер и Йиржи Белоглавек.

Нынешний художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский придерживается ориентиров, установленных Натаном Григорьевичем, считая, что в этом и состоит настоящая преемственность традиций.

«Дисциплине оркестра можно позавидовать»

Наверное, поэтому за дирижерский пульт в этом году вставали дирижеры, знакомые казанской публике и горячо любимые самим коллективом: Кристиан Кнапп, Дмитрий Юровский, Деян Савич и Кристофер Чен. Видно, хотелось создать особую, почти семейную атмосферу.

«Иногда кажется, что Госоркестру РТ не нужен дирижер: он сам знает, как играть. Будь то простая или сложная программа: музыкальности им не занимать. А дисциплине оркестра можно позавидовать», — сказал Деян Савич.

Правда, сербский дирижер посетовал, что слишком мало времени для совместного музицирования: всего две репетиции, и сразу на сцену. Он признается: с этим коллективом хотелось бы провести больше времени. Профессионализм оркестра дает простор для художественной работы, что привлекает любую творческую личность.

«Хочется приехать снова и поработать над еще более сложными партитурами», — отметил он.

Кристофер Чен вовсе главный приглашенный дирижер оркестра: познакомился с коллективом еще в 2018-м на тех же «Рахлинских сезонах», после встречал его на гастролях в Китае и еще не раз вставал перед ним за дирижерским пультом.

И, тем не менее, скромно говорит, что еще не познал всех тонкостей прекрасного оркестра.Также он заметил — не зря китайские абитуриенты, решившие связать жизнь с музыкой, устремляют свой взор в Россию.

«На самом деле, китайские студенты учатся в разных странах. Но у России с Китаем особые отношения. Дружба, которая складывалась на протяжении многих лет, стала базой для тесного сотрудничества, что хорошо сказывается на развитии обеих сторон. В том числе благодаря культурному обмену китайское музыкальное образование сильно выросло и становится только лучше и лучше», — рассказал Кристофер Чен.

Несмотря на скромность, дирижер все же признался, что не откажется от удовольствия в очередной раз взмахнуть перед Госоркестром РТ дирижерской палочкой.

«Нам хватило двух репетиций»

Праздник музыки с ГАСО РТ поспешили разделить и солисты — друзья оркестра. В их числе — гордость Татарстана оперная певица Альбина Шагимуратова, которая добавила красок в Четвертую симфонию Малера, и скрипачка Елена Ревич, переосмыслившая скрипичную партию Второго концерта Прокофьева.

Музыканты как один признаются: ГАСО РТ гибкий и легко подстраивается под интонационные «прихоти» солистов. Оркестр так хорошо зарекомендовал себя, что теперь сами исполнители ищут встреч с ним. По крайней мере, так случилось со скрипачкой Ксенией Дубровской.

«С маэстро Александром Сладковским я знакома давно — много лет назад мы встречали на сцене в Испании. А вот с его коллективом играть не доводилось. Хотя я много о нем слышала. Говорят правду: Госоркестр РТ — невероятно профессиональный коллектив, со своим характером и невероятной способностью сплачиваться с солистами за короткий срок. Нам хватило двух репетиций, чтобы посеять зерно и взрастить роскошное дерево — нашу интерпретацию Скрипичного концерта Сибелиуса», — поделилась впечатлениями скрипачка.

Восторженными речами об оркестре раздался и альтист из Сербии Деян Младенович, который впервые оказался в Казани и выступил с ГАСО РТ.

«В коллективе много молодых музыкантов, но их возраст никак не отражается на качестве звучания оркестра. Я много гастролировал, играл в том числе в Санкт-Петербурге и Москве, есть с чем сравнить. Госоркестр РТ задает высокую планку. По звучанию и уровню мне напомнило традиционные немецкие коллективы. Поздравляю Татарстан с таким коллективом», — поделился Младенович.

Далее по плану — Международный фестиваль «Белая сирень», которым ГАСО РТ завершит сезон.

Фото: предоставлены ГАСО РТ