Госоркестр РТ представил в Казани японскую современную академическую музыку

В Большом концертном зале имени Сайдашева Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского, представил слушателям современные искания японских композиторов. Концерт состоялся в рамках XI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.

В этот вечер перед Госоркестром РТ за дирижерский пульт встал лауреат международных конкурсов Юта Симидзу.

«Как таковой истории классической музыки у нас в Японии нет. До XX века мы лишь “принимали” у себя европейскую музыку с европейскими традициями. Сегодня мы имеем лишь сочинения современных японских композиторов, которые ищут форму японской академической музыки», – отметил дирижер.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра

Он рассказал, что довольно непросто объяснить «классическим» коллективам, что хотел сказать композитор в том или ином произведении, и на какие традиции он опирался при создании своего сочинения.

«Но у вас очень хороший профессиональный коллектив, который быстро схватывает и выдает хороший результат на сцене», – подчеркнул Симидзу.

В первом отделении концерта впервые в Казани прозвучали сочинение Т. Такэмицу «Нами-но-Бон» и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Д. Фудзикуры. Фортепианная партия была доверена всемирно известной пианистке Ю Косуге.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра

Во втором отделении Госоркестр РТ подарил слушателям «Японскую сюиту» А. Ифукубэ и «Рапсодию для оркестра» Ю. Тоямы, которые до этого момента не звучали в Казани. Также в стенах ГБКЗ имени Сайдашева в этот вечер был исполнен Симфонический триптих Я. Акутагавы.

Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia основан художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским и имеет статус крупного международного форума современной музыки. В каждом сезоне на концертах фестиваля маэстро Сладковский знакомит слушателей с лучшими образцами музыкальных полотен XX и XXI веков, приглашая выдающихся исполнителей современной музыки выступить с ГСО РТ на одной сцене.