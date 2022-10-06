Госоркестр РТ отправится в гастрольный тур с испанским дирижером

Государственный академический симфонический оркестр РТ под руководством худрука и главного дирижера Александра Сладковского с 8 по 12 октября отправится в гастрольный тур по городам России.

В Казани, Москве и Санкт-Петербурге ГАСО исполнит симфонические произведения Людвига ван Бетховена — Увертюру «Кориолан» и Третью симфонию («Героическую»). Разнообразят программу Десятым концертом для двух фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Солистами станут лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Ева Геворгян.

Увы, сам маэстро Александр Сладковский представить программу не сможет, так как по настоятельной рекомендации врачей он в данный момент проходит лечение после перенесенного гипертонического криза.

Дирижером концертов «Бетховен-тура» ГАСО РТ выступит испанец Сесар Альварес.

Произведения для тура были выбраны неслучайно. Дело в том, что летом 2021 года Госоркестром была осуществлена историческая запись девяти симфоний Бетховена. Проект был приурочен к 250-летию композитора.

Оценить программу казанцы смогут в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева 8 октября в 17.00, москвичи — в Концертном зале «Зарядье» 11 октября в 19.00.

Заключительный концерт тура состоится в 20.00 12 октября в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

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