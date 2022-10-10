Госоркестр РТ отправился в «Бетховен-тур» по городам России

Три города, два солиста и испанский дирижер: с Казани стартовал гастрольный тур ГАСО РТ, приуроченный таланту немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Госоркестр РТ отправился в свои первые в новом сезоне крупные гастроли по городам России Фото: пресс-служба ГАСО РТ

В эти дни для одного из ведущих музыкальных коллективов России – Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского – происходит одно из важнейших событий сезона. В эти выходные Госоркестр РТ отправился в свои первые в новом сезоне крупные гастроли по городам России.

Напомним, что татарстанский коллектив возымел добрую традицию совместно с мировыми звукозаписывающими лейблами реализовывать записи инструментальных концертов, симфоний и даже музыки к балетам выдающихся композиторов. К примеру, уже сегодня республика может гордиться записью симфонической музыки Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского.

Летом 2021 года ГАСО РТ были записаны девять симфоний Людвига ван Бетховена. Проект был приурочен к 250-летию немецкого композитора.

По этому случаю Госоркестр РТ не стал ограничиваться включением в концертные программы симфоний и посвящением X Международного фестиваля «Рахлинские сезоны» Бетховену. Он запланировал «Бетховен-тур», который в минувшие выходные стартовал в Казани.

Дирижером концертов «Бетховен-тура» выступает испанский дирижер Сесар Альварес Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Следующие концерты тура состоятся в Москве и Санкт-Петербурге.

«Изумительная сила творческого гения Бетховена»

Открывает программу Увертюра «Кориолан» Людвига ван Бетховена. Образ Кориолана необычен для композитора, ведь многие герои его произведений хоть и погибают, но за правое дело. И, как правило, в их честь звучат победные фанфары, прославляя доблесть павшего. По сюжету, как и в музыке, Кориолана же ждет бесславная смерть, и композитор рисует разрушение и гибель человеческой личности. В интерпретации Госоркестра РТ музыка звучала особенно драматично.

В программу была включена и Третья «Героическая» симфония Бетховена, где, по мнению Петра Чайковского «раскрылась впервые вся необъятная, изумительная сила творческого гения Бетховена». Героическая симфония действительно стала переломным сочинением в творческой жизни композитора, открыв ее центральный период. Кстати, именно в это время Бетховен узнает о страшном приговоре – его ждет неизбежная глухота. Именно тогда им было написано знаменитое прощальное письмо, которое, к счастью, так и не было отправлено.

Филипп Копачевский: «Два рояля на сцене с оркестром – история редкая, и потому вдвойне приятно принять участие в этом событии» Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Между увертюрой и симфонией в программе звучит Концерт для двух фортепиано с оркестром № 10 Вольфганга Амадея Моцарта. Включение музыки Моцарта в «Бетховен-тур» неслучайно. Существует легенда, что Моцарт, впервые прикоснувшись к музыкальному дарованию Бетховена, воскликнул: «Запомните этого молодого человека. О нем заговорит весь мир». Подлинных подтверждений этой встречи нет, однако влияние Моцарта на творчество Бетховена неоспоримо. Музыковед Льюис Локвуд высказывал по этому поводу показательную мысль: «Как Моцарт был пропитан музыкой, так Бетховен был пропитан Моцартом».

Во время «Бетховен-тура» сольные партии Концерта исполнят молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Ева Геворгян и Филипп Копачевский.

«Очень рад, что несмотря ни на что, тур все-таки состоялся. Два рояля на сцене с оркестром –история редкая, и потому вдвойне приятно принять участие в этом событии», - признался Копачевский.

По признанию музыкантов, до этой встречи ансамблировать им не приходилось, однако утверждают, что общий музыкальный язык нашли быстро. Им было достаточно одной отдельной репетиции, чтобы «встроиться» в симфоническую партитуру уже вместе с Госоркестром РТ.

Ева Геворгян: «К счастью, с Филиппом мы быстро нашли общий язык, легко понимаем, подхватываем друг друга во время исполнения» Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«Такова жизнь музыкантов – перед концертом дается одна-две репетиции. Бывало, что приходилось выходить на сцену и без них, к примеру, так я выходила на новогоднем концерте с Симфонический оркестром Мариинки. Валерий Гергиев сказал: “Мы уже играли с тобой Рапсодию на тему Паганини Рахманинова, поэтому давай так, без репетиций”. Что поделать. К счастью, с Филиппом мы быстро нашли общий язык, легко понимаем, подхватываем друг друга во время исполнения, и у нас было достаточно встреч перед началом тура», - рассказала Ева Геворгян.

«Госоркестр РТ очень быстро и точно реагирует на руку дирижера»

Изначально планировалось, что турне ГосоркестраРТ пройдет под руководством самого маэстро Александра Сладковского. Однако, еще в день открытия сезона худрук и главный дирижер оркестра перенес гипертонический криз и сейчас по настоятельной рекомендации врачей проходит курс лечения.

«По рекомендации врачей, в октябре выступлений ГАСО РТ с Александром Сладковским, к сожалению, не предвидятся. Горячо любимый маэстро фестиваль “Денис Мацуев у друзей” и перенесенный на октябрь концерт-открытие также пройдут без его участия. Мы надеемся, что это время пойдет на пользу здоровья Александра Витальевича, и он вернется в работу с новыми силами в ближайший месяц. В свою очередь Госоркестр РТ продолжает работу в полной мере», - прокомментировали в пресс-службе оркестра.

«Этот оркестр позволяет вносить любые поправки – он очень быстро и точно реагирует на руку дирижера» Фото: пресс-служба ГАСО РТ

За время своего существования, в музыкальных кругах Госоркестр РТ завоевал доверие и любовь среди других музыкантов, именно поэтому коллективу в кратчайшие сроки удалось найти дирижера, который заменит маэстро Сладковского в гастрольном турне.

Дирижером концертов «Бетховен-тура» Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан выступает испанский дирижер Сесар Альварес, который неоднократно сотрудничал с ГАСО РТ.

«У каждого дирижера свое видение и темпы сочинений, но надо сказать, по музыкальному характеру мы с Александром во многом похожи. И все же в произведениях я расставил некоторые свои акценты. Этот оркестр позволяет вносить любые поправки – он очень быстро и точно реагирует на руку дирижера, постоянно находится с ним “на связи” во время игры. Это показатель того, что перед тобой высококлассный профессиональный коллектив, что вызывает восхищение и перед ним, и перед их руководителем», – поделился мнением Альварес.

Концерты «Бетховен-тура» также состоятся в октябре в Московском концертном зале «Зарядье» и в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.