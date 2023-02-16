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Госоркестр РТ посвятит новую программу в Казани 100-летию российского джаза
17 февраля в ГБКЗ имени Сайдашева Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского даст концерт к 100-летию российского джаза.
В исполнении оркестра прозвучат произведения одной из самых знаковых фигур советского джаза — Александра Цфасмана, а также известных композиторов Юрия Саульского, Андрея Эшпая, Оскара Фельцмана, Исаака Дунаевского, Марка Минкова.
Украсят вечер и авторские сочинения Михаила и Андрея Ивановых, которые исполнят виртуозные партии на фортепиано и контрабасе.
Зрители смогут насладиться известными песнями в исполнении лучших джазовых вокалисток страны — Анны Бутурлиной и Полины Орбах. Также солистами концерта выступят Игорь Федоров (кларнет), Антон Румянцев (саксофон) и Александр Зингер (ударные).
За дирижерским пультом – Дмитрий Васильев.
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