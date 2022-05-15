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Культура
15 мая 2022  23:50

Госоркестр народных инструментов РТ завершит сезон

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В четверг, 19 мая, в зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится заключительный концерт сезона Государственного оркестра народных инструментов РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Несмотря на завершение сезона программа названа «Все начинается с любви». В поддержание темы с оркестром выступят дуэты супружеских пар солисты Мариинского театра Даниил Штода (тенор) и Елена Цветкова (меццо-сопрано) и солисты Московской оперетты Максим Катырев (баритон) и Юлия Гончарова (сопрано).

В программе популярная русская и зарубежная классика, музыка из оперетт, романсы, шедевры советской и зарубежной эстрады.

Начало мероприятия в 18.30. Концерт доступен по программе «Пушкинская карта».

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