Госоркестр народных инструментов РТ завершит сезон

В четверг, 19 мая, в зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится заключительный концерт сезона Государственного оркестра народных инструментов РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Несмотря на завершение сезона программа названа «Все начинается с любви». В поддержание темы с оркестром выступят дуэты супружеских пар солисты Мариинского театра Даниил Штода (тенор) и Елена Цветкова (меццо-сопрано) и солисты Московской оперетты Максим Катырев (баритон) и Юлия Гончарова (сопрано).

В программе популярная русская и зарубежная классика, музыка из оперетт, романсы, шедевры советской и зарубежной эстрады.

Начало мероприятия в 18.30. Концерт доступен по программе «Пушкинская карта».