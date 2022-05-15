Госоркестр народных инструментов РТ завершит сезон
В четверг, 19 мая, в зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится заключительный концерт сезона Государственного оркестра народных инструментов РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Несмотря на завершение сезона программа названа «Все начинается с любви». В поддержание темы с оркестром выступят дуэты супружеских пар солисты Мариинского театра Даниил Штода (тенор) и Елена Цветкова (меццо-сопрано) и солисты Московской оперетты Максим Катырев (баритон) и Юлия Гончарова (сопрано).
В программе популярная русская и зарубежная классика, музыка из оперетт, романсы, шедевры советской и зарубежной эстрады.
Начало мероприятия в 18.30. Концерт доступен по программе «Пушкинская карта».