Госоркестр народных инструментов РТ завершил гастрольный тур по республике

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова завершил череду гастрольных выездов по Татарстану, посетив Набережные Челны, Лениногорск, Бугульма, Бавлы и ряд других городов.

В рамках программы «Пушкинская карта», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, оркестр представил жителям республики новую музыкальную программу «Кинозвук: шоу саундтреков».

В исполнении оркестра на разных площадках Татарстана прозвучали известные музыкальные сочинения из известных российских и зарубежных кинофильмов и мультфильмов, а также обработки народных песен и танцев, эстрадные сочинения и многие другие композиции.

Завершился тур в городе Альметьевске. Музыканты оркестра отметили высокий культурный уровень местной молодежи, которая присутствовала на концерте. С большим интересом юные альметьевцы слушали солирующие инструменты — аккордеон, гусли, саксофон, а также голоса солистов оркестра. Слушатели горячо аплодировали артистам на протяжении всей программы.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Ярким украшением вечера стало выступление заслуженной артистки РФ Резеды Галимовой (сопрано), Айрата Шарафетдинова (баритон) и других солистов и ансамблей коллектива в сопровождении оркестра.

«Очень радостно, что у нашего оркестра есть своя аудитория, свой зритель в Альметьевске. И стоит отметить, что здесь очень воспитанная молодежь. Заметно, что с ребятами работают педагоги, занимаются их культурным и духовным воспитанием. Всегда приятно выступать перед подготовленной публикой», — поделилась впечатлениями Резеда Галимова.

После выступления зрители не могли отпустить оркестр с пустыми руками и в финале концерта преподнесли художественному руководителю и дирижеру Анатолию Шутикову большой букет цветов и татарское национальное лакомство баурсак.

Позже для всех жителей города оркестр представил программу «Из золотого фонда оркестра», в которой исполнил музыку известных татарских композиторов, национальные мелодии, произведения зарубежной и советской музыкальной классики, а также сочинения, написанные мастерами народного жанра для оркестра русских народных инструментов.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Ближайшие концерты коллектива пройдут уже в родных стенах концертного зала Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.