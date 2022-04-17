Госоркестр народных инструментов РТ завершил гастрольный тур по республике
Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова завершил череду гастрольных выездов по Татарстану, посетив Набережные Челны, Лениногорск, Бугульма, Бавлы и ряд других городов.
В рамках программы «Пушкинская карта», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, оркестр представил жителям республики новую музыкальную программу «Кинозвук: шоу саундтреков».
В исполнении оркестра на разных площадках Татарстана прозвучали известные музыкальные сочинения из известных российских и зарубежных кинофильмов и мультфильмов, а также обработки народных песен и танцев, эстрадные сочинения и многие другие композиции.
Завершился тур в городе Альметьевске. Музыканты оркестра отметили высокий культурный уровень местной молодежи, которая присутствовала на концерте. С большим интересом юные альметьевцы слушали солирующие инструменты — аккордеон, гусли, саксофон, а также голоса солистов оркестра. Слушатели горячо аплодировали артистам на протяжении всей программы.
Ярким украшением вечера стало выступление заслуженной артистки РФ Резеды Галимовой (сопрано), Айрата Шарафетдинова (баритон) и других солистов и ансамблей коллектива в сопровождении оркестра.
«Очень радостно, что у нашего оркестра есть своя аудитория, свой зритель в Альметьевске. И стоит отметить, что здесь очень воспитанная молодежь. Заметно, что с ребятами работают педагоги, занимаются их культурным и духовным воспитанием. Всегда приятно выступать перед подготовленной публикой», — поделилась впечатлениями Резеда Галимова.
После выступления зрители не могли отпустить оркестр с пустыми руками и в финале концерта преподнесли художественному руководителю и дирижеру Анатолию Шутикову большой букет цветов и татарское национальное лакомство баурсак.
Позже для всех жителей города оркестр представил программу «Из золотого фонда оркестра», в которой исполнил музыку известных татарских композиторов, национальные мелодии, произведения зарубежной и советской музыкальной классики, а также сочинения, написанные мастерами народного жанра для оркестра русских народных инструментов.
Ближайшие концерты коллектива пройдут уже в родных стенах концертного зала Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.