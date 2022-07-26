Госоркестр народных инструментов РТ приглашен в Кремлевский дворец на фестиваль оркестров

На сцене Государственного Кремлевского дворца впервые соберутся 15 музыкальных коллективов из регионов — 18 сентября они примут участие в гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России. На мероприятие приглашен и коллектив из Татарстана — Государственный оркестр народных инструментов РТ под руководством Анатолия Шутикова.

«Наше участие пока стоит под вопросом в связи с отсутствием финансирования. Отправить коллектив из 70 человек в Москву из бюджета только лишь филармонии, к сожалению, не получится. Все-таки это не ежегодные запланированные гастроли. Если нашим Правительством будет принято решение отправить наш коллектив, то мы с удовольствием примем участие в таком масштабном проекте. Да и нас там ждут, наш оркестр всегда входил в список лучших оркестров народных инструментов России», — рассказал директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин.

По его словам, подобные вопросы решаются за несколько дней до фестиваля. Соответственно, об участии Госоркестра народных инструментов РТ в проекте станет известно ближе к сентябрю.

Фестиваль национальных оркестров проводится впервые. Проект станет одним из ключевых событий объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России.

Планируется, что на сцене Кремля выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и других городов. Здесь можно будет услышать русскую балалайку и башкирский курай, сравнить звучание татарской думбры и чеченского пондара, найти разницу между калмыцкой домброй и осетинским дала-фандыром.

Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Фридриха Липса при поддержке Министерства культуры России. Цели проекта — популяризировать народное музыкальное искусство, сохранить культурные традиции и представить этнокультурного многообразия России.