Госоркестр народных инструментов РТ представил звезд «Поколение NEXT»
С Государственным оркестром народных инструментов Республики Татарстан выступают известные и востребованные артисты, которых любят и почитают не только в России, но и во всем мире.
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России и Татарстана, профессор Анатолий Шутиков всегда находится в поисках ярких имен и интересных программ.
С коллективом выступают признанные мастера оперной сцены, виртуозные музыканты, играющие на самых разнообразных инструментах, знаменитые вокалисты и исполнители русской песни.
Также оркестр славится и его ведущими солистами, многие из которых за годы работы уже стали народными и заслуженными артистами Республики Татарстан. Резеда Галимова, Ольга Вайссбеккер, Гузель Мухаметдинова, Рустам Мухаметзянов, Айдар Валиев и другие солисты являются своего рода визитной карточкой ярких, блестящих концертных программ оркестра.
Коллектив славится своим профессионализмом и очень высоким уровнем подготовки музыкантов, о чем свидетельствуют восторженные отзывы артистов, кто хоть раз сотрудничал с ним. Но много талантов есть и среди молодых участников оркестра, которые только начинают делать свои первые шаги в сольном исполнительстве с большим коллективом.
Возможность продемонстрировать свое мастерство Анатолий Шутиков предоставил молодым музыкантам в концертной программе «Поколение NEXT». Еще недавние выпускники и даже студенты консерватории в этот день блистали на сцене в сопровождении именитых коллег в стенах Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
«Я очень рада, что в рамках абонемента оркестра появился концерт под названием “Поколение NEXT”, где нам выдалась такая прекрасная возможность показать себя, выступить сольно и в составе ансамблей. Будучи студенткой, у меня уже был опыт сольных выступлений с такими оркестрами как Государственный оркестр русских народных инструментов “Метелица”, и с оркестром Московского государственного института музыки имени Шнитке, а вот с нашим оркестром выступила впервые», – поделилась вечатлениями артист оркестра, выпускница РАМ имени Гнесиных Юлия Байбикова.
Среди выступающих солистов были и те, кто совсем недавно появился в коллективе. Студентке Казанской консерватории Жанель Туксамбетовой особенно повезло– с первого года работы в оркестре ей сразу выпала честь выступить сольно.
«Я еще студентка, сама родом из Казахстана, в оркестре работаю только с этого сезона. Очень волнуюсь, но я так рада, что Анатолий Иванович предложил мне солировать в этом молодежном концерте. Родителям обязательно отправлю видеозапись, чтобы они тоже порадовались за то, что мне довелось сыграть с таким известным оркестром», - рассказала она.
Нужно отметить энтузиазм молодых музыкантов и их творческие порывы. Например, исполнительница на альтовой домре Екатерина Зуева, профессионально освоила еще один инструмент – гусли звончатые. И благодаря ее стараниям, репертуар оркестра пополнился новыми сочинениями и произведениями современных авторов, написанных для этого старинного музыкального инструмента.
«И хотя ранее я неоднократно выступала в качестве солистки с другими оркестрами и коллективами, всё же играть с Государственным оркестром очень волнительно. Готовились к этому концерту очень долго и с большим желанием. Когда в начале сезона Анатолий Иванович объявил об идее молодежного концерта, мы его буквально завалили предложениями того, что нам хотелось бы исполнить. Конечно, инициатива по репертуару исходила от нас, а Анатолий Иванович уже утверждал программу и очень нас всех поддерживал», - рассказала о процессе подготовки к концерту выпускница Казанской консерватории, артист оркестра Вера Ледяйкина.
Талантливый человек талантлив во всем – доказательством тому явился инструменталист и вокалист в одном лице Айдар Шарафетдинов. Выпускник Казанской консерватории имени Жиганова по классу гобоя, некогда солист Государственного Камерного хора, он участвует в составе оркестра в качестве гобоиста и продолжает свою вокальную деятельность. В репертуаре музыканта и вокальные арии, и знаменитые неаполитанские песни, и шлягеры музыки советского периода.
«Мне нравится выступать в разных амплуа: и вокалиста, и исполнителя на гобое. Конечно, в вокальном исполнительстве мне комфортнее, во многих программах оркестра я именно пою. Но с гобоем у меня неразрывная связь, и с нашим коллективом мне уже доводилось солировать – мы играли концерты Вивальди и другие сочинения для гобоя с оркестром. Я и устроился изначально в оркестр в качестве гобоиста. Но со временем, благодаря Анатолию Ивановичу, у меня появилась возможность петь», - признался Шарафетдинов.
В концерте свой исполнительский талант демонстрировали так же Антон Хохлов, Сергей Таран, Азат Низамов, Олеся Соковикова, Екатерина Зуева, Алексей Киселев, Гузель Макарова, Ольга Кротова, Айдар Валиев.
Автор идеи концерта, маэстро Анатолий Шутиков, рассуждая о дебютных выступлениях своих музыкантов, подчеркнул, что на сцене все как в жизни – «молодым везде у нас дорога».
«Без молодых нет жизни. Молодым, как говорится, “и карты в руки”. Так должно быть и в жизни, не только в оркестре. У нас талантливая молодежь в коллективе. Они не просто работают, они музицируют с большой любовью наравне с уже признанными их коллегами, солистами оркестра. Конечно, для всех этот концерт очень значимый и волнительный, но это очень хорошо: если человек не волнуется, лучше на сцену не выходить. Волнение обязательно должно присутствовать во время исполнения и помогать в раскрытии творческих замыслов каждого исполнителя», - поделился секретом мастерства Анатолий Шутиков.
Как бы не волновались дебютанты, они уверено держались на сцене и излучали молодую энергию, а позади них был крепкий тыл из музыкантов оркестра, которые поддерживали своих коллег поколения «NEXT». Новые имена, оригинальные номера, яркие сольные выступления – эта программа стала новым веянием в творческой деятельности прославленного коллектива. И возможно, среди участников этого концерта зрители увидели будущих звезд Государственного оркестра народных инструментов и новых ярких солистов исполнительского искусства страны.