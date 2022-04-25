Госоркестр народных инструментов РТ представил звезд «Поколение NEXT»

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

С Государственным оркестром народных инструментов Республики Татарстан выступают известные и востребованные артисты, которых любят и почитают не только в России, но и во всем мире.

Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России и Татарстана, профессор Анатолий Шутиков всегда находится в поисках ярких имен и интересных программ.

С коллективом выступают признанные мастера оперной сцены, виртуозные музыканты, играющие на самых разнообразных инструментах, знаменитые вокалисты и исполнители русской песни.

Также оркестр славится и его ведущими солистами, многие из которых за годы работы уже стали народными и заслуженными артистами Республики Татарстан. Резеда Галимова, Ольга Вайссбеккер, Гузель Мухаметдинова, Рустам Мухаметзянов, Айдар Валиев и другие солисты являются своего рода визитной карточкой ярких, блестящих концертных программ оркестра.

Коллектив славится своим профессионализмом и очень высоким уровнем подготовки музыкантов, о чем свидетельствуют восторженные отзывы артистов, кто хоть раз сотрудничал с ним. Но много талантов есть и среди молодых участников оркестра, которые только начинают делать свои первые шаги в сольном исполнительстве с большим коллективом.

Возможность продемонстрировать свое мастерство Анатолий Шутиков предоставил молодым музыкантам в концертной программе «Поколение NEXT». Еще недавние выпускники и даже студенты консерватории в этот день блистали на сцене в сопровождении именитых коллег в стенах Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

«Я очень рада, что в рамках абонемента оркестра появился концерт под названием “Поколение NEXT”, где нам выдалась такая прекрасная возможность показать себя, выступить сольно и в составе ансамблей. Будучи студенткой, у меня уже был опыт сольных выступлений с такими оркестрами как Государственный оркестр русских народных инструментов “Метелица”, и с оркестром Московского государственного института музыки имени Шнитке, а вот с нашим оркестром выступила впервые», – поделилась вечатлениями артист оркестра, выпускница РАМ имени Гнесиных Юлия Байбикова.

Среди выступающих солистов были и те, кто совсем недавно появился в коллективе. Студентке Казанской консерватории Жанель Туксамбетовой особенно повезло– с первого года работы в оркестре ей сразу выпала честь выступить сольно.

«Я еще студентка, сама родом из Казахстана, в оркестре работаю только с этого сезона. Очень волнуюсь, но я так рада, что Анатолий Иванович предложил мне солировать в этом молодежном концерте. Родителям обязательно отправлю видеозапись, чтобы они тоже порадовались за то, что мне довелось сыграть с таким известным оркестром», - рассказала она.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

Нужно отметить энтузиазм молодых музыкантов и их творческие порывы. Например, исполнительница на альтовой домре Екатерина Зуева, профессионально освоила еще один инструмент – гусли звончатые. И благодаря ее стараниям, репертуар оркестра пополнился новыми сочинениями и произведениями современных авторов, написанных для этого старинного музыкального инструмента.

«И хотя ранее я неоднократно выступала в качестве солистки с другими оркестрами и коллективами, всё же играть с Государственным оркестром очень волнительно. Готовились к этому концерту очень долго и с большим желанием. Когда в начале сезона Анатолий Иванович объявил об идее молодежного концерта, мы его буквально завалили предложениями того, что нам хотелось бы исполнить. Конечно, инициатива по репертуару исходила от нас, а Анатолий Иванович уже утверждал программу и очень нас всех поддерживал», - рассказала о процессе подготовки к концерту выпускница Казанской консерватории, артист оркестра Вера Ледяйкина.

Талантливый человек талантлив во всем – доказательством тому явился инструменталист и вокалист в одном лице Айдар Шарафетдинов. Выпускник Казанской консерватории имени Жиганова по классу гобоя, некогда солист Государственного Камерного хора, он участвует в составе оркестра в качестве гобоиста и продолжает свою вокальную деятельность. В репертуаре музыканта и вокальные арии, и знаменитые неаполитанские песни, и шлягеры музыки советского периода.

«Мне нравится выступать в разных амплуа: и вокалиста, и исполнителя на гобое. Конечно, в вокальном исполнительстве мне комфортнее, во многих программах оркестра я именно пою. Но с гобоем у меня неразрывная связь, и с нашим коллективом мне уже доводилось солировать – мы играли концерты Вивальди и другие сочинения для гобоя с оркестром. Я и устроился изначально в оркестр в качестве гобоиста. Но со временем, благодаря Анатолию Ивановичу, у меня появилась возможность петь», - признался Шарафетдинов.

В концерте свой исполнительский талант демонстрировали так же Антон Хохлов, Сергей Таран, Азат Низамов, Олеся Соковикова, Екатерина Зуева, Алексей Киселев, Гузель Макарова, Ольга Кротова, Айдар Валиев.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии



Автор идеи концерта, маэстро Анатолий Шутиков, рассуждая о дебютных выступлениях своих музыкантов, подчеркнул, что на сцене все как в жизни – «молодым везде у нас дорога».

«Без молодых нет жизни. Молодым, как говорится, “и карты в руки”. Так должно быть и в жизни, не только в оркестре. У нас талантливая молодежь в коллективе. Они не просто работают, они музицируют с большой любовью наравне с уже признанными их коллегами, солистами оркестра. Конечно, для всех этот концерт очень значимый и волнительный, но это очень хорошо: если человек не волнуется, лучше на сцену не выходить. Волнение обязательно должно присутствовать во время исполнения и помогать в раскрытии творческих замыслов каждого исполнителя», - поделился секретом мастерства Анатолий Шутиков.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

Как бы не волновались дебютанты, они уверено держались на сцене и излучали молодую энергию, а позади них был крепкий тыл из музыкантов оркестра, которые поддерживали своих коллег поколения «NEXT». Новые имена, оригинальные номера, яркие сольные выступления – эта программа стала новым веянием в творческой деятельности прославленного коллектива. И возможно, среди участников этого концерта зрители увидели будущих звезд Государственного оркестра народных инструментов и новых ярких солистов исполнительского искусства страны.