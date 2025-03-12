Госоркестр Башкортостана привезет Штрауса в Казань и Набережные Челны

В рамках ежегодных гастролей Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева с программой «Чайковский и Штраус».

«В этот раз мы решили немного изменить концепцию. Мы привезем очень нечасто исполняемую, я бы сказал, эксклюзивную программу первого отделения — это будет третья сюита Петра Чайковского. Во втором отделении будет абсолютно праздничная программа из «больших» вальсов Иоганна Штрауса», — рассказал народный артист Башкортостана, директор Госоркестра РБ Артур Назиуллин.

В концерте будет представлена серия вальсов: «Императорский», «Сказки венского леса», «Ты мое сокровище», «Тысяча и одна ночь», «На прекрасном голубом Дунае».

С той же программой Госоркестр Башкортостана выступит 8 апреля в Органном зале в Набережных Челнах.

Гастроли Государственного оркестра РБ проходят с 2021 года. Как отметил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов, с тех пор в библиотечной, музейной, театральной и музыкальной сферах прошло более 100 мероприятий в рамках культурного сотрудничества Татарстана и Башкортостана.