Госоркестр Башкортостана привез в Татарстан «Оркестровую феерию»

В рамках ежегодных гастролей Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан представил в Казани «Оркестровую феерию» на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева.

«Мы долго думали, с чем к вам приехать. Всегда была очень глубокая, очень насыщенная и драматическая музыка. В этот раз, вместе с Дмитрием Сергеевичем [Крюковым], мне лично захотелось привезти что-то более праздничное», – рассказал журналистам генеральный директор башкирского оркестра, народный артист РБ Артур Назиуллин.

«Праздничной музыкой» стали пять больших вальсов Иоганна Штрауса: «Императорский», «Сказки венского леса», «Ты мое сокровище», «Тысяча и одна ночь», «На прекрасном голубом Дунае». Они прозвучали во втором отделении концертной программы. По словам главного дирижера Госоркестр РБ, народного артиста Башкортостана Дмитрия Крюкова, чтобы исполнить настоящий венский вальс, нужно быть венцем – играть не так, как написано, использовать ломаный ритм.

«Мы сделали акцент на том, что Штраус играется стильно. Я надеюсь, что найдутся люди, которые смогут это оценить», – поделился дирижер.

Но привозить одного Штрауса директор посчитал «неинтересным». В первом отделении прозвучало относительно редкое произведение Петра Чайковского «Сюита для оркестра № 3». Редкая, потому что композитор больше известен своими симфониями, подчеркнул Назиуллин. В 2025 году великому русскому композитору исполняется 185 лет.

«Очень часто мы можем видеть на афишах Казани, Уфы, Москвы концерты из репертуара музыки кино – что-то, что на мой субъективный взгляд симфонический оркестр просто не должен играть. Мы должны играть великую симфоническую музыку. Доказательство тому – уже 5 лет подряд мы привозим к вам титанические симфонические полотна», – считает Артур Назиуллин.

С той же программой Госоркестр Башкортостана выступит завтра, 8 апреля, в Органном зале в Набережных Челнах.

Начало взаимодействия двух республик в сфере академической музыки было положено в апреле 2021 года. Тогда концерт в Казани собрал выдающихся представителей татарстанской интеллигенции, деловой и политической элиты. В 2022 году была исполнена программа, составленная совместно с Союзами композиторов двух республик из произведений башкирских и татарских композиторов Загира Исмагилова, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Рашида Калимуллина, Рената Еникеева, Леонида Любовского, Лейлы Исмагиловой, Рустэма Сабитова, Валерия Скобелкина.

В 2024 году в Татарстане наряду с произведениями импрессионистов Клода Дебюсси и Отторино Респиги музыкальным открытием гастрольного тура стали премьеры новых сочинений Дмитрия Крюкова – симфонической саги «Легенды древнего Урала» и Симфонии для кларнета с оркестром. Солистом выступил народный артист Республики Башкортостан, генеральный директор Госоркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин.