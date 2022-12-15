Госорганы РТ и подведомственные им учреждения обязали создавать страницы в соцсетях

Государственные органы Татарстана и подведомственные им учреждения должны создавать страницы в социальных сетях для размещения информации о своей деятельности. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 38-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект направлен на повышение открытости функционирования государственных органов республики, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также обеспечение возможности получения гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной информации об их деятельности», — рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Спикер напомнил, что с 2009 года действует официальный портал Татарстана, в который входят сайты Президента, Государственного Совета, Правительства, исполкомов и органов местного самоуправления республики. За 2022-й сайт посетили более 80 млн раз.

При этом, по словам министра, в современных условиях наличие лишь одного сайта организации оказывается недостаточным, среди граждан становятся более популярными соцсети.

По распоряжению Правительства России в качестве соцсетей для создания страниц определены «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В законопроекте есть норма, позволяющая организациям с учетом особенностей сферы их деятельности не создавать официальные страницы в соцсетях.